[Jeu] Devenez le physio du Berghain !

Le Berghain à Berlin est mythique. Ce temple de la techno rassemble, chaque soir d'ouverture, une quantité de clubbers passionnés, venant de tous les horizons. Mais avant de pouvoir profiter du "meilleur son du monde", il faut passer la porte et le redoutable physio aux multiples tatouages, le célèbre Sven Marquardt.

À partir de ce mythe, les Suédois de Ninja Print ont décidé de créer un jeu de société. Dans Berghain ze Game, le joueur prend la responsabilité de l'entrée et doit créer le bon mélange de personnes, pour que la soirée prenne. Les cartes sont catégorisées et présentent toutes sortes de looks qui témoignent de l'hétérogénéité du lieu. Le packaging est aussi sobre que la façade du bâtiment et n'en laisse apercevoir que les grandes lignes. Au Berghain, tout se passe à l'intérieur.

Un projet ludique avec des illustrations plutôt drôles imaginées par le designer de jeux Alexander Kandiloros et le graphiste Joakim Bergkvist.