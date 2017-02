Disconnect #5 : les couleurs automnales canadiennes sublimées par Arnaud Montagard

0 partages sur les réseaux sociaux

En avril dernier, Fotolia by Adobe lançait le projet Disconnect, une sélection de photographes de talent, invités à parcourir le monde et à partager avec nous, leur expérience au cœur des espaces naturels les plus magiques.

Le 5ème volet de cette collection nous amène à découvrir les somptueuses couleurs automnales des forêts sauvages du Québec, capturées par l'œil avisé d'Arnaud Montagard.



Ce jeune photographe de 25 ans issu de la culture du graffiti et connu dans le monde entier pour ses photographies de rue nous transmet cette fois-ci ses émotions depuis Grand Nord canadien. Dans cette série "proche du documentaire", il part à la rencontre de Pierre et Brad, deux chasseurs de gibiers, qui plusieurs semaines par an, abandonnent leur quotidien pour s'immerger dans ces grands espaces.

Plongé dans cet univers inapprivoisé et sans connexion avec l'extérieur, le photographe muni de son appareil devient seul témoin de ce voyage et partage avec nous, cette aventure à travers les 33 photos que l'on découvre aujourd'hui.

Cette expérience unique a également été immortalisée par le collectif Gang Corp. Antony Legrand, directeur artistique, Axel Guenoun, sound designer et le réalisateur Pavlé Savic suivent depuis avril dernier l'ensemble des invités du projet Disconnect. De cette épopée canadienne, ils nous délivrent 20 vidéos intégrées à ce dernier pack de l'année 2016.

À noter que le 24 novembre, à l'occasion du lancement de la collection Disconnect #5, 3 photos et un fichier vidéo de cette série seront en téléchargement libre via cet article du blog de Fotolia by Adobe.

Liens utiles :

- Interview de Arnaud Montagard