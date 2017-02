Disconnect by Fotolia : Max Muench au cœur des steppes mongoles

Le voyage autour du monde se poursuit grâce au projet Disconnect by Fotolia et pour cette 4e escapade, le photographe Max Muench, nous emmène en Mongolie à la rencontre d'une famille Nomade.

Le cadre en fait rêver plus d'un. Au milieu des steppes, l'ambiance est authentique. Le créatif berlinois s'est mis au rythme des nomades pour explorer cette immense terre, aux paysages infinis, où l'horizon ne s'efface qu'au profit de la beauté de la nature. Une aubaine pour Max Muench qui nous dévoile sa méthode photographique. Pour lui "une photo devrait toujours nous en dire plus qu’elle n’en montre" et d'expliquer que "se réveiller dans un endroit que vous n’avez jamais vu auparavant est la meilleure sensation qui soit !". Une véritable expérience de la déconnexion qu'il nous fait vivre dans une série de 36 clichés et 17 fichiers vidéos. À chaque instant, notre regard peut se perdre dans ses images. Le photographe alterne les prises d'animaux, de forêts et les portraits, dans un décor presque irréel.

Après cette mise en bouche alléchante, on vous propose de découvrir sans plus attendre, le récit de son voyage, à travers le pack d'images mis à disposition par Fotolia et la vidéo réalisée par Pavlé Savic. On vous rappelle également que le 12 octobre, à partir de 10h et pendant 24h, vous pourrez télécharger gratuitement 3 photos et un fichier vidéo de cette collection.

