Don't stop the music : la playlist graphique #1

0 partages sur les réseaux sociaux

Il y a beaucoup de musiciens graphistes, de graphistes musiciens ou simplement des musiciens qui apprécient le graphisme et inversement. Bref, la musique et la création visuelle sont deux univers étroitement liés. L'image étant souvent notre premier rapport avec un projet musical, la pochette est toujours primordiale. Alors en 2017, nous partagerons régulièrement notre playlist graphique. Voici la première !

Dia Studio - A-Trak 'In The Loop'

Les graphistes le répètent souvent : aujourd'hui, la pochette doit être pensée pour plusieurs supports. Avec ce projet en collaboration avec A-Trak, DIA Studio va plus loin. La proposition graphique dépasse la question de la lisibilité sur différents formats, pour poser celle de son existence. 12 typographies expérimentales ont été conçues pour correspondre à l'ambiance de la musique et au concept du titre. À la lecture sur l'écran, les caractères s'animent et donnent une nouvelle dimension à l'écoute visuelle.

Brest Brest Brest - Mocke 'St-Homard'

Dans un registre totalement différent, les yeux de cette pochette ont su attirer les nôtres. Ces simples points, soigneusement placés sur cette photo de paysage, démontre comment une simple intervention graphique, peut transformer l'intention d'une image. On reconnaît dans ce projet, la patte de Brest Brest Brest.

John Morgan Studio & Liam Sparkes - 20,000 leagues under the sea

Ce projet hybride initié par Four Corners Books a tout pour séduire. L'idée est de rassembler dans un même objet, texte, musique et illustration, sur la thématique des nouvelles classiques. John Morgan Studio et le tatoueur Liam Sparkes nous emmènent sur les traces de Jules Vernes avec ces illustrations inspirées par les créatures des grands fonds. Mis en musique par Jonny Trunk.

Petr Kudlacek - Násilník EP cover

Cette pochette par le graphiste Petr Kudlacek propose une approche punk contemporaine. Une typo bold et des illustrations griffonnées habillent des supports très propres sur eux. On un dans un genre de dubstep tchèque...

Marti Serra - He-Art

Le graphiste catalan Marti Serra est allé piocher au cœur de la musique pour créer le concept des pochettes du label techno He-Art. Il obtient ces textures marbrées en faisant vibrer des encres sur une enceinte à pleine puissance !

Sélection par Charles Loyer