Empire prévoit une réédition de la norme graphique d'IBM conçue par Paul Rand

Après avoir réédité la norme graphique conçue pour la NASA par Richard Danne et Bruce Blackburn, Empire s'attaque à un nouveau projet tout aussi ambitieux. La maison d'édition fondée par le studio Syndicat (Sacha Léopold et François Havegeer) et Kévin Lartaud propose de rassembler dans un nouvel ouvrage, l'ensemble des documents graphiques d'IBM. Un objet iconique et rare, tiré de 20 années de collaboration entre l'entreprise et le designer graphique américain Paul Rand.

Comment est né ce projet de réédition de la norme graphique d’IBM ? Avez-vous été interpellé par le système qui se cache derrière un logo iconique ou par l’histoire d’un des plus célèbres graphistes américains, Paul Rand ?

La première raison est celle de la reproduction et de la diffusion, sujet important à nos yeux. Le classeur contenant la norme IBM est un objet rare, qu'il nous parait nécessaire de pouvoir transmettre, à un coût modeste.

Au delà de la fascination pour l'objet rare, il s'agit de souligner un des projets de design global les plus importants du 20e siècle.

Vous évoquez les nombreuses mises à jour des normes graphiques. L’ouvrage les englobe toutes ? A t-il été nécessaire de faire un travail de synthèse et si oui, quelles ont été les raisons qui ont déterminé vos choix ?

Que ce soit les formes du logotype ou ses usages, ses applications ont évolué au fil des années, les classeurs ont été mis à jour, dont certaines n'ont pas été conservées et d'autres détruites.

La particularité ici est qu'il n'y a, à notre connaissance, aucun classeur identique. Il s'agit donc de numériser l'ensemble des normes accessibles et de rendre compte des évolutions et ajustements. Il convient évidement de faire des choix afin d'être précis dans la manipulation de ces mises à jour. C'est un travail assez chronophage.







Avec qui avez-vous collaboré sur ce projet ? Quelle est le challenge de rassembler autant de documents, produits sur une période de 20 ans ?

Nous collaborons encore aujourd'hui avec différentes équipes du Centre Georges Pompidou ainsi qu'avec les archives IBM à New-York. L'intérêt est de pouvoir reconstruire l'histoire d'un objet (ce fameux classeur) en croisant le contenu des différentes versions.

Pourquoi ce projet de design graphique, comme celui de la Nasa, se distingue-t-il autant ?

Il s'agit d'une époque où l'on envisageait une efficacité du design graphique au sein de l'entreprise. En France on ne connait pas d'objets de ce type dans ces périodes.

Quelle sera la forme de cet ouvrage ?

Il s'agit d'un classeur à anneaux, la couverture est un motif composé de tout petits logos IBM. L'intérieur contient des feuillets et dépliants, chacun daté avec les mois et année d'impression.

Il s'agira pour nous de ré-imprimer cet objet dans une version livre souple à partir de scans haute définition, avec les 13 couleurs utilisées.

Quelles étapes vous restent-ils à accomplir pour la réussite de ce projet ?

Financer le projet afin de lancer les numérisation haute définition nécessaires, éditer les pages, traduire les textes, nous à peu prêt au milieu du projet.

Pour découvrir et soutenir le projet : http://kck.st/2qLit8h

Propos recueillis par Charles Loyer.