[DesignFlux] Équipements typographiques pour partir en voyage

0 partages sur les réseaux sociaux

Le studio be-poles semble avoir pris goût au voyage et compte bien nous en faire profiter. Après la 4L Portraits de Ville, café-librairie itinérant qui sillonne la France, les designers parisiens proposent une collaboration exclusive avec la marque MUJI autour de ce thème de l'évasion.

Cette collection capsule se présente comme une ode à la simplicité et à la fonctionnalité. L'objet doit avant tout être utile, il se déleste donc de tout artifice pour se consacrer sur l'essentiel. Une approche qui se traduit par la mise en place d'une typographie descriptive qui vient habiller l'objet avec élégance, sans pour autant le dénaturer.

Flacons à vis, à pompe ou à clip, carnets, kit de lavage et séchage, cette collection MUJI TO GO est disponible jusqu'au 26 juin.

Par