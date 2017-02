étapes: 234

Dans la volonté de rendre compte de l’activité des écoles et de l’enseignement en design aujourd’hui, le numéro «Diplômes & écoles» d’étapes: propose chaque année une cinquantaine de projets d’étudiants, complétés par les points de vue des enseignants.

Chaque année, professeurs, jurys invités, directeurs d’écoles ou encore intervenants aident notre rédaction à repérer les projets les plus atypiques, les plus novateurs, et ceux qui se démarquent par la qualité de leur discours, de leur originalité ou de leur qualité d’éxécution.

Si certains travaux sont introspectifs et font état d’une quête personnelle, d’autres en revanche sont imprégnés de l’environnement dans lequel les étudiants évoluent. Marquée par une actualité austère et des événements difficiles, l’année 2015-2016 a laissé quelques traces chez les étudiants qui se mettent à rêver ou à fantasmer le monde de demain, à se questionner sur des notions de solidarité, de mixité, de diversité et finalement de conditions de vie meilleures.

Univers utopiques, créatures étranges, écosystèmes futuristes, écritures intelligentes, détournement des systèmes médiatiques, les diplômes 2016 de ce numéro sont une invitation au rêve, à transposer la réalité et montrent les préoccupations de toute une génération.

Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce dossier. Bonne lecture.

CAROLINE BOUIGE & ISABELLE MOISY

