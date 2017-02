étapes: 235

0 partages sur les réseaux sociaux

Il est des hommes et des femmes d’exception. De par leur caractère, leur posture professionnelle, leurs engagements, leurs savoir-faire, leurs connaissances, ils ou elles donnent de la saveur au monde, transmettent leur exaltation, font briller les pupilles. Ceux-là choisissent rarement le chemin le plus facile. Il faut de l’opiniâtreté et une fascination toute singulière pour faire pousser les graines atypiques. Dans ce numéro, nous avons choisi de donner la place à quelques ovnis graphiques, designers inclassables, spécialistes en tous genres, et de nous intéresser plus particulièrement aux raisons qui les ont poussés à sortir des sentiers battus.

Pascal Béjean en était un… homme et graphiste d’exception. Il nous a quittés le 5 décembre dernier. Son audace visuelle, son regard sur le monde, son expertise graphique ont nourri les yeux de millions de passants, d’images vibrantes… élégantes. Elles ont laissé trace et continueront à inspirer d’autres graphistes. Et si, aujourd’hui, nos mirettes brillent un peu plus qu’à l’accoutumée, c’est en souvenir de l’éclat qu’il leur a apporté.

PAR CAROLINE BOUIGE & ISABELLE MOISY

Recevoir le numéro étapes: 235.