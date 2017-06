étapes: 236

Pour le philosophe Michel Serres, “un nouvel humain a fait son apparition : il n’a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même manière, ne vit plus de la même nature, ne parle pas la même langue et n’habite plus dans le même espace.”* Les millenials, cette nouvelle génération née après les années 1980, et encore plus ceux nés après les années 1995, portent les valeurs et les nouveaux modes de vie de la société occidentale contemporaine.

“Au-delà de la permissivité des moeurs, il s’agit d’une quête de sens, un accomplissement.” Cible privilégiée depuis quelques années, cette génération est aussi fabuleuse que difficile à maîtriser pour les marques qui cherchent par tous les moyens à la séduire. Dans ce contexte, les champs de la mode et du luxe ne sont pas épargnés et tentent de réinventer continuellement leur image pour attirer ce consommateur exigeant. De plus en plus nombreuses, les marques n’ont jamais eu autant besoin de graphisme, de films ou de visuels animés pour se singulariser dans la rue comme sur les réseaux sociaux. Confrontée aux exigences du monde du luxe et à celles d’une génération toujours en mouvement, la diversité des apparitions de ces marques coalise les défis d’un graphisme qui se conjugue au présent. Un pas dans l’instant T, un pas dans l’avenir.

PAR CAROLINE BOUIGE & ISABELLE MOISY

