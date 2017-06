[UX design & interfaces] étapes: 237

Après plusieurs années de négociations politiques, et grâce à l’opiniâtreté d’une poignée d’acteurs du design graphique français, voilà que, depuis fin 2016, la France peut se targuer de posséder deux centres dédiés au design graphique. Situés dans l’Est, à Chaumont et à Échirolles, à plusieurs centaines

de kilomètres de la capitale, ces établissements inscrivent durablement la discipline dans une nouvelle géographie.

Les enjeux de ces structures concernent autant le développement d’une culture de l’image, du design et du signe, que celui de territoires. Les mutations rapides du graphisme et ses porosités avec les autres disciplines du design incitent à l’échange avec d’autres pôles d’activité. Si elles doivent

composer autant avec les structures éducatives locales qu’avec les acteurs professionnels et prendre en compte le secteur de la recherche comme les dernières innovations numériques, ces lieux ne pourront accéder à un réél dynamisme qu’à l’aide d’un investissement public conséquent. Car derrière ces centres, et leurs images saisissantes, un enjeu de taille se formule : l’éducation des regards de tout un chacun. Face au déferlement d’images auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés, il convient plus que jamais de nous prémunir des intérêts parfois très privés qui leur sont associées.

PAR CAROLINE BOUIGE

