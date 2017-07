[Génération Y] étapes: 238

Comme un portrait sous-jacent de la jeune garde du design graphique français, ce numéro donne la parole aux professionnels de moins de 35 ans. Contre toute idée de panorama exhaustif, parce que beaucoup de jeunes graphistes talentueux auraient également pu y figurer, cette sélection présente une diversité de postures et de spécialités. Ici, les dessinateurs de caractères, graphistes, studios, collectifs, UX-UI designers, publicitaires, designers hybrides, agents, libraires… ont, dans leurs choix de parcours, imaginé des structures, des méthodologies de travail en accord avec leurs singularités et leurs idéaux. Alors que l’esprit de concision, dont relève l’exercice graphique, valorise le choix, la radicalité d’une réponse, la surabondance de messages textuels et visuels à laquelle est confrontée cette génération l’incite, davantage encore que la précédente, à effectuer un filtrage resserré. Affinage des informations, des formes et même… des postures. Autre avancée notable, les digital natives travaillant dans les petites structures se sont réconciliés avec la commande privée. Appels d’offres jugés trop incertains, marché saturé et maigres rémunérations… le prestige de la commande publique n’a pas suffi à retenir les plus jeunes.

En novembre, la génération Z, succédant à celle-ci, fera son apparition dans le magazine, diplôme en poche. Le site étapes diplômes est désormais ouvert à ceux qui souhaitent soumettre leurs travaux de fin d’étude. En attendant de la découvrir et peut-être d’en déceler quelques traits spécifiques, nous vous souhaitons, à tous, un très bel été 2017.

PAR CAROLINE BOUIGE