étapes recherche son prochain assistant rédacteur web

Depuis 1994, étapes: décode le monde du graphisme, du design et de la culture visuelle. Relais de tendances et outil d’inspiration incontournable, le média s’adresse à tous les acteurs et professionnels du secteur ainsi qu’aux passionnés de l’image.

Description du poste : Rédacteur Web

Vos missions :

Vous travaillerez avec l’équipe digitale sur l’enrichissement éditorial et le développement de l’éco-système digital d’étapes.

> Sur le Web

- Veille de contenus en lien avec le graphisme et à la communication visuelle (expositions, actualités graphiques, tendances).

- Publication quotidienne d'articles en ligne (brèves, agendas, Interviews, etc.).

- Aide au community management (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

Profil recherché :

Vous êtes issu(e) d'une formation BAC + 4/5 et avez une première expérience au sein d’un média.

Vous êtes doté(e) d’un grand esprit d’initiative et de qualités rédactionnelles irréprochables. Vous êtes passionné(e) par le monde de l’image (design graphique, photographie, illustration, architecture, communication visuelle) et avez de bonnes connaissances des outils numériques (Photoshop, CMS…)

Début du stage : à partir de septembre 2016

Durée du stage : 6 mois (flexibles)

Indemnités : 554,4 + Tickets restaurants + remboursement de la carte de transport à 50%

Lieu : 15 rue de Turbigo 75002, Paris

Merci d'envoyer vos motivations et votre CV à l’adresse suivante.

e-mail : recrutement@etapes.com