étapes: recherche un stagiaire rédaction web/print

La rédaction d'étapes: recherche dès que possible un stagiaire journaliste pour nous rejoindre.

Nous attendons vos candidatures à l'adresse recrutement@etapes.com

Rédaction :

- Veille : recherches d'informations et de visuels (expositions, actualités sur le graphisme , la photographie, le numérique, la communication, la typographie).

- Rédaction d’articles et d’interviews pour le magazine et les autres supports d’étapes :

- Ecriture d’articles (brève) et agenda pour le site internet et les réseaux sociaux

Nouveaux médias :

- Community Management

- Marketing digital, stratégique et développement : Bilan et analyse Proposition

plans de progrès

- Veille concurrentielle et suivi des visionnages

Compétences requises :

- Maîtrise des outils web

- Très bon rédactionnel

- Rigueur & organisation

- Créativité Proactivité

Profil recherché :

- Bac +4/5 en Communication, Marketing, École de journalisme ou équivalent

- Connaissance du monde de l'image (art, design, graphisme, numérique, typographie).

Durée du stage : 3 – 6 mois

Début : dès que possible

Lieu : rue de Turbigo - 75002 Paris

Stage conventionné, rémunération à hauteur de 30% du SMIC (environ 550€) mois