étapes: recrute un.e chef.fe de pub pour sa régie publicitaire !

étapes: cherche un profil commercial pour monétiser ses espaces publicitaires à la rentrée !

Avec plus de 2 millions de lecteurs par mois, étapes: est aujourd'hui le premier média de design graphique et communication visuelle en France ! Nous sommes à la recherche de notre nouvel ambassadeur auprès des marques et annonceurs pour valoriser et pousser l'offre d'étapes: print, digital, événements.

Les missions qui vous seront confiées :

- Gestion, suivi et développement d’un portefeuille d’annonceurs.

> Identification des opportunités de campagnes et partenariats auprès des marques et agences.

> Création d’offres commerciales, négociations et closing des ventes.

> Création de bilans et analyses des campagnes délivrées.



- Suivi du déroulement des campagnes sur tous les supports de diffusion.

- Gestion et développement du service pour l’emploi « étapes : jobs ».

Notre profil rêvé :

De formation commerciale/marketing, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans la gestion d’espaces publicitaires (idéalement en régie). Vous possédez un bon niveau d’anglais et disposez d’une connaissance de l’univers de la publicité et des médias.

Vous êtes un.e as de la négociation êtes doté.e d'une grande aisance relationnelle. Vous êtes curieux.se, autonome, réactif.ve et rigoureux.se.

Poste CDI à pourvoir en septembre 2017, situé à Paris 2ème. Rémunération fixe + variable.

Envoyez vos cv et motivations à afedel@etapes.com