Faut-il avoir peur des robots ?

Depuis plusieurs décennies, les robots sont au cœur du sujet lorsque la question de l'innovation est abordée. Construits sur les mythes de la science-fiction, ils seraient des semi-humains, capables de nous attendrir, de provoquer le sourire, les larmes et même de prendre le pouvoir. En d'autres termes, ils fascinent autant qu'ils font peur. Pourtant, comme nous le montre l'exposition Hello Robot, actuellement au Vitra Design Museum, nous vivons déjà entourés de ces petites bêtes. Ce sont nos téléphones, nos mixeurs et autres instruments du quotidien.. ils sont dotés d'un programme et, si rarement l'envie nous prend de leur faire un câlin, ils restent aux yeux de tous, inoffensifs.

Avec cette installation baptisée "Punishement", l'artiste Filipe Vilas-Boas en collaboration avec Paul Coudamy a voulu questionner cette relation ambiguë entre l'homme et la machine. Il utilise l'humour pour pointer les dérives de l'intelligence artificielle. Son robot est en effet puni et condamné à recopier des lignes pour des fautes qu'il n'a pas encore commises. "I must not hurt humans", "I must not hurt humans" écrit-il inlassablement de manière mécanique. L'occasion de rappeler que si le robot est capable de prouesses, c'est l'individu qui dicte ses actes. Que les potentielles dérives de son évolution sont entièrement de la responsabilité de ceux qui le conçoivent.