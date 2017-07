Frank Lloyd Wright et l'art du kirigami réunis

Marc Haguan-Guirey met l'art du kirigami et les œuvres de l'architecte à l'honneur dans un travail de modélisation en papier, Frank Lloyd Wright Paper Models.

Franck Lloyd Whright fut l'une des principales figures du style Prairie, mouvement qui veut voir les toitures et les planchers s'étaler sur une belle horizontalité dans l'optique de s'harmoniser avec la nature. Pour fêter les 150 ans de sa naissance ce travail propose, en pop-up, 14 réalisations de l'architecte américain. L'artiste Haguan-Guirey, spécialiste du kirigami, l'art du coupage des papiers, propose de construire les principales architectures, suivant des dessins, des photographies et des instructions. Il suffira juste d'un cuter fin, bien aiguisé pour effectuer les découpes précises. Et d'un peu de patience pour plier l'ensemble.

Quand on connait la complexité des cloisons, toitures et ouvertures qui se percutent sur plans et coupes, on ne peut qu'admirer la minutie d'un tel travail. Un travail d'autant pus périlleux que le style Prairie prône une adéquation avec un environnement végétal. Ici les architectures sont hors contexte, appréhendées comme des objets agréables à regarder. C'est l'opportunité de redécouvrir le génie de l'escalier du Musée Guggenheim, de la façade de la Robbie House à l'apparence longiligne, du sublime cloisonnement de l'usine Jackson ou encore de l'Hôtel Impérial de Tokyo qui a su résister aux séismes.

Par Florian Bulou