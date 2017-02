[Installation] Géométrie flashy

Fervent utilisateur des couleurs pop, le studio Craig & Karl a mis au point une installation spectaculaire dans la lignée créative de leur travail pour le festival Bread & Butter dont nous vous parlions ici.

« Optimistic », un tapis réalisé de sciure de bois multicolore de 60 mètres de long est présenté jusqu’au 2 décembre au Fox International Channels à Guatemala City.

Inspiré par les tapis guatémaltèques traditionnels, le duo s'amuse à les revisiter tout en respectant le symbolisme primaire qu’ils renvoient : unité et optimisme.

La gamme chromatique criarde et les formes géométriques minimalistes s'ancrent dans les tendances contemporaine et confèrent au projet force et ambition allant de pair avec la monumentalité de l’installation.

Photos réalisées par Juan Rojas Benavides.