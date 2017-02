Geriko réalise un clip imprégné de l’animation japonaise et de la BD Belge

Un futur en noir et blanc, c'est comme ça que Geriko a imaginé les années 2100 dans ce superbe clip animé qui illustre le titre Anvil de LORN, musicien américain spécialisé dans la musique électronique.

Le duo de réalisateurs nous projette dans un univers futuriste, dans un réseau social post-mortem, conçu pour gérer le problème de la surpopulation jamais résolu. Comme dans un film de science-fiction, les humains vivent les uns au-dessus des autres dans des appartements mobiles au gré de leurs emplois. Dès la naissance, chaque personne reçoit un robot de service dont la fonction est d’assister l’éducation et les tâches diverses du quotidien, jusqu’à déclencher un jour le signal indiquant la fin du droit de vie réelle.

En nous faisant suivre une jeune femme dans ses dernières minutes sur terre, Antoine Caëcke et Hélène Jeudy réalisent un travail imprégnant dont le contraste du traitement accompagne à merveille un titre mélancolique. Une plongée dans le monde de demain avec de nombreuses références au passé, ce clip animé étant inspiré des oeuvres cultes de l’animation japonaise et de la bande dessinée Belge (Ghost in the Shell, Akira, Peter & Schuiten,…)