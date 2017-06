[Design Flux] Gilbert Font, un caractère en hommage au créateur du drapeau LGBT

Les organisations NewFest et NYC Pride ont collaboré avec l’agence new-yorkaise Ogilvy pour, avec l’outil Fontself, créer la police « Gilbert ».

Cette police rend hommage à Gilbert Baker, qui s’en est allé le 31 mars dernier. L’artiste et défenseur des droits LGBT avait dessiné le premier rainbow flag, en 1978, à l’occasion d’une marche des fiertés à Stanford. La typographie reprend les huit couleurs du drapeau originel, dont chacune évoque un concept fondateur de la communauté LGBT : rose pour le sexe, rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature, turquoise pour la magie, le bleu pour l'harmonie et le pourpre pour l'esprit.

En travaillant autour de la Gilbert, les créateurs de Fontself, Franz Hoffman, Joël Galeran et Mohamed Ghenania souhaitent développer leur outil simplifié de création de polices. Jusqu’ici, le logiciel, disponible en temps qu'extension pour Illustrator et Photoshop, édite principalement des caractères vectoriels sans couleur, même si des caractères en couleur sont réalisables et utilisables dans Photoshop. Après avoir généré une version vectorielle de la Gilbert, l’équipe d’Ogilvy New York a contacté Fontself pour tenter d’en éditer une version couleur, complétée par d’autres variantes (kerning, graisses, caractères alternatifs). Aujourd’hui, Fontself fait donc face à un nouveau défi : intégrer la couleur dans la génération des polices vectorielles. L’équipe s’est déjà mise au travail pour apporter au logiciel cette sophistication supplémentaire tout en préservant son accessibilité.

La Gilbert est donc prétexte à multiplier les possibilités typographiques. Elle est aussi un outil supplémentaire pour la réalisation des bannières et des affiches lors des rassemblements des militants pro-LGBT. Elle est téléchargeable ici. La version noir et blanc est en OpenType ; la version couleur s’utilise dans Photoshop … en attendant la version 2.0 de Fontself.

Par Stéphanie Thiriet