Google et Monotype lancent une police de caractères qui supporte 800 langues

‘No more tofu’, non non il ne s'agit pas d'une chronique sur la gastronomie asiatique mais bien du brief lancé par Google à la fonderie Monotype pour élaborer une nouvelle famille typographique couvrant plus de 800 langages différents incluent dans le Consortium Unicode. La référence tient dans les blancs qui s'affichent à l'écran en présence d'un caractère manquant.

Après avoir fait longtemps débats en développant des typographies digitales trop proches de caractères sous licence, les géants du web investissent désormais dans des créations originales. Le Google Noto en est un exemple. 5 années de recherches ont été nécessaires à la fonderie américaine pour mettre au point cette fonte multi-langage.

L'ambition de ce projet est vaste. Le Noto s'adapte à 800 langues, vivantes et mortes, propose une centaine de polices scriptes et innove avec l'intégration de systèmes d'écriture jamais digitalisés auparavant. Derrière ce projet, une volonté de favoriser l'échange entre les cultures et la transmission de l'information. Également, d'investir le maximum de terminaux, en mettant l'ensemble de la famille en accès libre.

Côté production, le Noto est tout aussi impressionnant. Monotype s'est entouré de nombreux designers, experts en linguistique et historiens pour donner le plus de pertinence possible à ces milliers de caractères. Pour l'anecdote, les moines tibétains ont été les premiers consultés pour dessiner les contours du Noto Tibetan.

Le travail est amené à se poursuivre et les designers en charge du projet annoncent déjà des mises à jour régulières. En attendant fini le tofu, on teste le régime Noto.