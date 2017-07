[Design Flux] Helvetica fête ses 60 ans !

Pour ses soixante ans d'existence, six décennies de bon et loyaux services aux graphistes, Helvetica se pare de ses plus beaux atouts. Le studio Husmee a invité des artistes à dessiner des affiches en hommage à la fameuse police. Retour sur ce fleuron de la typographie contemporaine.

Comme son nom l'indique, Helvetica est né en Suisse. On la doit à Marx Miedinger, alors employé chez Hass, imprimerie zurichoise. En 1957 il dessine la typographie efficace que nous connaissons tous ; consciemment ou non. Parce que la puissance d'Helvetica c'est d'être tout à la fois ; une typographie de choix pour les grandes marques de luxe, un allié graphique pour des affiches par milliers, ou même un choix par défaut, car comme on le sait tous "Quand tu ne sais pas, mets du Helvetica". L'hommage ultime : cela fonctionne toujours.

1950 sont les fières années des architectes suisses comme Hannes Meyer du Bauhaus ou Le Corbusier, pendant lesquelles l'esthétisme et le rationalisme se conjuguent à la bonne personne. Les lignes sont faites parce qu'elles doivent exister, sans quoi rien ne fonctionne. Sur le papier, les mêmes préceptes sont adoptés. Sans empâtement, les tiges coupées à l’horizontale, les lignes pures, les pleins et déliées maniés avec parcimonie, elle est la version évoluée, car originelle, d'Arial. En effet, en 1982, Microsoft développe Arial en s'inspirant de l'ergonomie des caractères suisses. Pour des raisons de droits d'auteurs, ce ne sera pas Helvetica qui s'inscrira automatiquement à l'ouverture des logiciels de traitements de texte. Arial est la police de base. Helvetica se revêt plutôt du statut de police de référence pour les professionnels, et bientôt pour les amateurs chevronnés.

Pour ceux alors qui voudraient en savoir plus sur la genèse d'une telle perfection, il existe un documentaire Helvetica de Gary Hustwit. Il y a aussi le petit livre rouge, Helvetica, Hommage to a typeface, paru en 2003 aux éditions Lars Müller, qui prouve que cette typographie peut tout faire.

Pour ses 60 ans, elle fait donc son travail sur des affiches, à admirer en parcourant le site 60helvetica, graphistes par graphistes. C'est une manière de faire la démonstration, une fois encore, des possibilités infinies qu'offre Helvetica.

Florian Bulou-Fezard