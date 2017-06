[Design Flux] Hommage animé au célèbre peintre Edward Hopper

Le mois de mai 2017 marque le 50e anniversaire de la mort d'Edward Hopper. Pour lui rendre hommage l’agence britannique Verve Search a transformé 9 de ses toiles en y ajoutant de discrètes animations.

L'œuvre d'Edward Hopper est immense et le défi d'y toucher, pas si simple à relever. Considéré comme un des plus grands représentants du naturalisme et de la scène américaine, l'artiste s'est construit une réputation internationale grâce au réalisme de ses œuvres dépeignant la société outre-atlantique.

La touche apportée dans ce projet n'altère que subtilement ces chefs-d'œuvre. Le décor reste le même et l'interprétation stylistique n'intervient que par éclairs. Tour à tour, un néon scintille, la fumée du café se dégage ou une montgolfière s'envole.

Par Charles Loyer