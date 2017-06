IED Barcelona Design University ouvre ses portes aux étudiants du monde entier

IED Barcelona Design University donne rendez-vous aux étudiants du monde entier ce mercredi 17 mai, pour une visite guidée digitale dans les couloirs de cette école, située au coeur d'une des villes les plus créatives d'Europe.

À cette occasion vous pourrez découvrir les cours dispensés dans les différents Masters : "Information Graphic Design and Media Branding", "Master Strategic and Creative Direction of Branding Communication", "Graphic Design for Digital Platforms & E‑books". L'école propose également des cours d'été pour approfondir ses connaissances dans différentes disciplines et notamment en Packaging Design.

> Pour s'inscrire à l'évènement en anglais programme à 3 p.m.

https://ied.adobeconnect.com/barcelona-online-orientation-en/event/registration.html

> Pour s'inscrire à l'évènement en espagnol programme à 5 p.m.

https://ied.adobeconnect.com/barcelona-online-orientation-es/event/registration.html

Pour plus d'informations http://iedbarcelona.es