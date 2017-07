[Design Flux ] ImmoRefugee, le catalogue immobilier du camp de Calais

Defrost Studio, avec l'aide de Emilio Macchia, a réalisé un catalogue immobilier des abris du camp de Calais. Pour aller plus loin dans leur démarche artistique, ils cherchent des financements pour lancer une exposition itinérante.

À l'origine de ce projet ironique, se cache une empathie sincère pour les réfugiés. En Janvier 2015, le trio découvre une ville invisible dans les bois près de Calais. Le camp n'était pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Il était plus petit, mais tout aussi bien organisé, avec des quartiers par groupes ethniques, une église, des mosquées, des bibliothèques et des commerces. Dans cette ville auto gérée, demeure la maison, foyer sécurisé, cercle intime, mais ici abris de fortune.

Ils mettent en page les photographies de ces maisons dans un faux index immobilier. Par là, ils sensibilisent sans miséricorde, mais en jouant avec un ton assurément cynique. Se moquant au passage des catalogues conventionnels, la mise en page est kitsch à souhait. Les photos des maisons du camp sont frontales ; inhabitées, comme un espoir. C'est une manière objective, par le contenu, de faire un état des lieux. Ils disent aussi vouloir faire "un témoignage de l'acceptation positive de cette terrible situation". Quelque part, il y a du positif, si infime soit-il. Comme une belle reconnaissance, le ImmoRefugee a été sélectionné par Martin Parr parmi les finalistes de Kassel Photobook Award 2017.

Pour parfaire ce travail, leur souhait est de monter une exposition, qui prendrait forme d'une agence immobilière itinérante. Une agence classique, avec une vitrine dans laquelle des photos seraient exposées et munie d'un bureau pour échanger avec les gens. En se promenant de villes en villes, ce serait une façon pédagogique d'interpeller la population française et européenne.

C'est maintenant que Defrost Studio a besoin d'aide pour monter ImmoRefugee - The Agency, et espérer la présenter aux Rencontres Photographiques d'Arles 2017. Il ne reste que 6 jours pour participer sur le site de financement participatif KissKissBankBank, et permettre à certains d'ouvrir les yeux un instant.

Par Florian Bulou