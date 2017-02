Issey Miyake sort d'autres versions de son sac Bao Bao

Le fameux sac géométrique et en relief Bao Bao du créateur Issey Miyake, se situe à la frontière de la mode et de l'architecture. À la fois rigide et fluide, ses multiples volumes en PVC lui confèrent une articulation et une tenue architecturale. Ni "must have", ni tendance, pour cet objet, le maître Miyake mise dans l'avant-gardisme et l'intemporalité, à la manière de Yohji Yamamoto.

Né en 1938 à Hiroshima, Miyake est devenu un chef de fil de la mode et l'a par ailleurs durablement influencé. Appelé le "couturier volant", Miyake est le pionnier du défilé en Europe. Il a notamment étudié à la Tama Art University et s'est installé ensuite à Paris en 1964. Aujourd'hui, il contrôle toujours l'ensemble de ses créations ainsi que l'agencement époustouflant de ses boutiques.