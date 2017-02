It's Nice That invite 5 illustrateurs à rendre hommage à Roald Dahl

En septembre dernier, Roald Dahl aurait eu 100 ans. Pour célébrer cet anniversaire et rendre hommage a cet écrivain dont l'œuvre continue de vivre et d'inspirer, la webzine It's Nice That a invité 5 illustrateurs et studios a interprété visuellement un mot extrait du Gobblefunk, dictionnaire singulier empreint d'humour et de poésie inventé par l'auteur.



Peter Judson - Trogglehumper







12—B - Human Beans







Mariano Pascual- Lixivate







Benedikt Luft - Time-Twiddler







Our Place - Muggled

