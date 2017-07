JR, 3000 visages, 1 ligne

Le projet "À l'envers" de l'artiste JR s'établit à Naples. Assumant d'exposer en plein air, c'est ici plus de 3000 visages imprimés en noir et blanc qui composent une fresque terrestre longeant une rue très fréquentée de la côte napolitaine.

Depuis 2011, il invite tout individu à partager son histoire via son portrait imprimé à grande échelle, collé dans l'espace urbain. Près de 260 000 personnes, dans 129 pays y ont déjà participées. C'est aujourd'hui à Naples que le projet s'installe, avec pas moins de 3000 visages floqués à même le sol, constituant cette ligne de 3000 facettes. L'oeuvre géante se joue des aspérités et des pierres anguleuses. Sous les pas des usagers foulant les pavés, les clichés en noirs et blancs meurent vite, se déchirent, se délitent

En 2009 déjà, il placardait des fragments de plusieurs visages sur les murs de favelas de Rio de Janeiro, composant un seul profil. Ou bien il recouvrait de ces mêmes photographies des toits de tôles ondulées au Kenya, alors imperceptibles depuis le sol. Intitulés "Women Are Heros" JR prend plaisir à jouer avec le contexte social, politique et topographique, multipliant les points de vue.

Son obsession pour les visages ne s'arrête pas là. Il la marquera par la réalisation, six ans plus tard, avec Agnès Varda, de "Visages Villages". Les déambulations de ces deux artistes dans la campagne française à la recherche de dialogue constituent en 2017 un documentaire en toute modestie.

Par Florian Bulou