[design Fluw] Kniterate : la machine à imprimer les vêtements

Gerard Rubio dépoussière le tricot. En ce début d'année, il dévoile son nouveau projet Kniterate, une tricoteuse compacte destinée aux designers, étudiants en mode et autres passionnés de textile.

Cette machine succède à l’OpenKnit, sa grande sœur née en 2014 et s'inscrit dans cette même volonté de réinventer le tricot en se servant de la technologie. Le processus de conception se fait via une interface liée. Elle permet de choisir, d’inventer des formes, des motifs et de choisir son modèle : robe, cravate, pull... Lancé en production, le vêtement prend forme en seulement quelques heures.

Le projet - à soutenir sur Kickstarter - ambitionne de démocratiser la fabrication de pièces uniques et de réduire les délais de création.

Le designer Louis Eveillard (https://louiseveillard.com) a également expérimenté avec la machine à tricoter. Lors d’un workshop à l’association bordelaise Sew&Laine, il a proposé aux participants de tricoter des images illustrant leurs données personnelles liés aux réseaux sociaux.

Une aventure créative à découvrir dans notre portfolio de projets du Etapes numéro 237, consacré à l’UX/UI.

Par Stéphanie Thiriet.