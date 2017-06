[Design Flux] L’ANRT lance son appel à candidatures pour la rentrée 2017

0 partages sur les réseaux sociaux

Les candidatures pour le post master typographique à L’Atelier National de Recherche de Typographie sont ouvertes ! Les postulants peuvent proposer un projet de recherche personnel ou rejoindre l’un des programmes en cours : Gotico-Antiqua qui réhabilite des caractères hybrides (entre gothique et romain) du quinzième siècle ou The Missing Scripts où l'on créé des glyphes pour des systèmes d’écriture non encodés.



Le cursus de 18 mois se déroule au sein de l'Atelier, à l'Ecole d'Art et de Design de Nancy. Six places sont disponibles, destinées aux diplômés d’un master en design graphique, ou à des professionnels, de toute nationalité et sans limite d’âge. La date de limite de dépôt des dossiers est le 30 juin.

Pour s’inscrire : http://anrt-nancy.fr/fr/candidature

Par Stéphanie Thiriet