[Design Flux] L'appareil photo qui vous dit NON !

0 partages sur les réseaux sociaux

Les photographes le répètent souvent, on peut prendre 100 fois la photo du même paysage ou de la même personne, il y aura, à la sortie, 100 photos différentes. Tout est une question de point de vue.

Reste néanmoins, que la rareté d'une prise de vue, attise la curiosité et lui donne de la valeur. Pour nous aider à faire la bonne photo au bon moment et ne pas reproduire inlassablement la photo d'un autre, Philipp Schmitt a trouvé une astuce. Il a inventé un appareil qui refuse tout simplement de prendre des photos aux endroits qui ont déjà été immortalisés 1000 fois. L'appareil doté d'un système GPS détecte automatiquement les photos géolocalisées dans le même lieu pour définir le degré d'originalité et autoriser ou non la capture. Il est également censé empêcher la prise de vue de bâtiments et œuvres protégés par le droit d'auteur.

La démarche est intéressante car elle questionne l'évolution de la pratique photographique. Elle impose de se poser la question du regard et de montrer comment la restriction peut aussi s'avérer créative.