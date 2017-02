L'IPSSI, école de Design Gaphique ouvre ses portes aux futurs étudiants

Avant de s'engager dans un cursus et une école, il est important de pouvoir observer le cadre, l'ambiance et le programme éducatif de celle-ci et se rendre sur place est souvent bien plus efficace qu'une brochure. Dans cette démarche, l'IPSSI, école d'Ingénierie Informatique et de Design Gaphique, vous ouvre ses portes le samedi 21 janvier prochain. Durant toute une après-midi, les jeunes curieux pourront découvrir l'école de long en large, ainsi que ses différents cursus en Design Graphique, Développement Web, Mobile & Logiciel, IT Management, Systèmes et Réseaux ou encore Digital Marketing.

Au programme de cet après-midi qui démarrera dès 13h30 :

- visite des locaux

- conférence de présentation de l'IPSSI

- mais surtout des cours de découverte, notamment autour de l'UX et UI Design ou encore des Framework développeur.

