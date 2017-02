La boutique Ace Hotel possède son propre mur d'escalade graphique

Les clients d'Ace Hotel peuvent à présent grimper sur le nouveau mur d'escalade de la boutique londonienne, réalisé dans le cadre du London Design Festival. Il a été créé artisanalement pour un résultat graphique inattendu et réussi, qui présente un effet dégradé remarquable.

Ace Hotel attribue une métaphore à ce nouvel outil de jeu, qui symbolise en l'occurrence sa croissance. Il propose plusieurs shops mondiaux comprenant une sélection pointue de différents objets designés de manière consciencieuse et dénichés par une équipe passionnée de design beau et durable. On y trouve aussi bien des vêtements, des livres, des pièces d'art que des objets plus volumineux tels que des vélos spéciaux par exemple. Passion, qualité et détail sont les maître-mots d'Ace Hotel, qui est en parallèle un studio pluridisciplinaire.