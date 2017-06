[Video] La femme à la Peau Bleue, dans un clip qui vire au vert

Mis en ligne il y a quelques jours, le clip du titre "La femme à la Peau Bleue" du projet Vendredi Sur Mer, lève le voile sur une artiste prometteuse. À seulement 22 ans, Charline Mignot, photographe et musicienne, représente une génération en pleine éclosion. Une génération qui maitrise son image de A à Z et pour qui les connexions entre les sphères créatives apparaissent comme des évidences.

"La Femme à la Peau Bleue" n'a rien d'une novice et a déjà gagné ses galons sur les podiums, après avoir habillé musicalement le dernier défilé Sonia Rykiel.

Avec ce clip réalisé par Alice Kong, c'est sous une autre facette qu'on la découvre. L'univers graphique fort n'est pas étranger au style photographique de la jeune suisse. Encré dans une esthétique vintage, les cadrages minimaliste s'enchainent rapidement et révèlent tour à tour, silhouettes, motifs et textures dans un ensemble lié par une atmosphère colorée tamisée. Le stylisme de Louise Follin à partir des collections de la marque Courrèges participe également à la transformation radicale du décor de la boutique Ultra Moderne.

Une mise en scène qui met en lumière le côté obscur d'une ascension fulgurante, le déclin d'une célébrité à son apogée.

Par Charles Loyer