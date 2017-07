[Design Flux] la JOIE sur écran et sur papier

Pour la quatrième année consécutive, le Carnet Connecté donne vie aux créations d'artistes de tout horizons. Cette année l'agence MNSTR invite douze artistes à collaborer, et travailler pour la joie.

Tyrsa, Jon Burgerman, Nicoals Barrome ou encore Romain Laurent ont réalisés un visuel pour le carnet. À travers l'écran d'un smartphone, et par une application à télécharger, les dessins s'animent. L'utilisateur fixe son téléphone sur une page et l'image prend vie avec humour, l'espace d'un instant. Proposer la matérialité du papier et l'animation de la réalité augmentée est une façon poétique d'innover sans en oublier les classiques.

Pour admirer les œuvres des artistes, l'agence organise une exposition de quelques jours. Et pour se procurer le livre, il suffit de se rendre sur la plateforme collaborative Ullule. Le Carnet Connecté "la JOIE" coûte 15 euros dont 5 euros seront reversés directement à l'association Passeurs d'Art.

FISHEYE GALLERY2 rue de l'hôpital Saint-Louis75010 Parisdu 29 juin au 1er juillet

Par Florian Bulou