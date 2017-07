[Design Flux] "La pente est peinte" : Tour de France 2017

Du 2 au 24 juillet, il n'en finit pas de tourner dans la belle France, au détour des cimes des Pyrénées et des toits en tuiles rouges éparses. Le Tour de France sera ce soir à Pau pour la 69e fois en 104 éditions. Sur une invitation de Christian Laborde, écrivain & poète, Perrine Saint Martin, designer graphique & enseignante à l'École supérieure d'art des Pyrénées Pau a conçu et réalisé avec dix étudiants Design Graphique Multimédia une intervention monumentale de lettrages sur plus de 500m.

La pente est peinte est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois, finalisé à grande échelle. Il fait écho au graphisme sauvage qui a court sur les routes du Tour. Ici, l'installation sur l'avenue au départ de la 12e étape est maîtrisée. Tout du long, les noms de coureurs gagnants des étapes partants de Pau jalonnent la route avec des maillots aux couleurs associées à leurs performances - blancs, jaunes, à pois.

Beaucoup de plans à l'échelle du 1/100 ont été étudiés pour conjuguer les différents points de vue qu'offre le lieu - depuis la route, ou depuis l'avenue qui le surplombe. Pour la lisibilité, ils ont travaillés sur un lettrage bâton adaptable à un outil : le rouleau. Les jeunes graphistes de 2e et 3e année se sont entraînés avec des rouleaux de petites tailles, mais aux mêmes contraintes. Puis ils se sont équipés des rouleaux avec de l'eau avant de passer à la peinture signalétique temporaire blanche. Le tout pour des lettrages de 1,20 mètre de haut. Le résultat de ces recherches permet une belle homogénéité, ce qui, au vue des nombreux acteurs de cette fresque, est une gageure.

Au départ de Pau, vers Peyragudes, nous pourrons compter sur les caméras aériennes de France Télévision pour admirer la fresque jeudi 13 juillet à partir de 11h10. L'installation se dégradera d'elle même, suivant l'impact météorologique, d'ici quelques mois.

Étudiants participants Odessa Bergon | Clément Excoffier | Léo Gaullier | Christophe Léon | Claire Lhermitte | Thibault Maïo | Jeanne Hervé Maley | Clément Marin | Alexia Peboscq | Anna-Isis Renault

Par Florian Bulou-Fezard