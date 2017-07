[DesignFlux] La réalité augmentée ou dessiner via son écran

Le téléphone portable est devenu un outil capable de mémoriser et retranscrire par l'image, au point que regarder à travers l'écran semble devenu routinier. Devant cette décomplexion de l'assistanat numérique, l'application SketchAR propose de faire du téléphone portable un guide pour dessiner. Utilisant la réalité augmentée, elle s'appuie sur la technologie Tango de Google et le smartphone Lenovo Phab 2 Pro.

L'application s'emploie à utiliser les prémices des méthodes de reproductions graphiques chères au Quatrocento : décomposer une image réelle en carreaux pour la reporter dans les justes proportions sur toile. On bannie les carreaux, mais le principe reste le même : après avoir choisi une image, l'application interprète ses grandes lignes, puis les projette sur le support en temps réel.

Côté pratique, l'utilisateur dessine en regardant par l'écran du téléphone, laissant son autre main suivre religieusement la ligne prédéfinie. Ainsi, sur toile, mur ou papier, chacun peut appréhender le support en ajustant le gabarit de la silhouette.

Notons qu'il faut avoir un minimum d'aptitude au dessin. Si l'utilisateur se préoccupe moins des soucis de symétrie, il est peut-être plus libre d'interpréter cette silhouette d'en livrer une version plus sensible, propre à son univers personnel et loin des représentations conventionnelles. Toujours est-il que l'application est un bon support pour assimiler des automatismes relatifs aux proportions, certes sans en apprendre les règles anciennes, elles, strictes et techniques.

Par Florian Bulou