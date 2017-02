La sélection des dernières publications food

0 partages sur les réseaux sociaux

L'univers communautaire des magazines indépendants innovants et créatifs ainsi que des revues et autres fanzines graphiques, est relativement vaste mais manque bien souvent de visibilité. C'est pourquoi Étapes a décidé de vous préparer chaque semaine une sélection des derniers ouvrages sortis (souvent dans l'ombre), à travers plusieurs thématiques : photo/direction artistique ; graphisme innovant ; food ; architecture et lifestyle/intérieur.

Voici notre sélection des magazines innovants de food !

Yuca

La toute nouvelle revue Yuca se consacre majoritairement à la food mais aussi à l'art, la photographie, la littérature et la culture au sens large. Pour chaque numéro, il est choisi un sujet couplé avec une idée originale afin de créer l'accoutumance du lecteur. Des artistes, des écrivains, des designers, des analystes politiques et scientifiques, sont commandités par Yuca pour proposer un contenu en rapport avec la ligne éditoriale, tout en insufflant une vision subjective. L'ambition ? Ouvrir les esprits et le goût à l'inconnu.

Cookbook n°3





Nouvelle référence culinaire espagnole en terme de revue indépendante, Cook Book paraît une fois par an et propose une vision graphique de la nourriture. Cette publication définit sa forme en fonction des références des artistes interviewés. Elle considère les cuisiniers comme des artistes à part entière.

Facebook

Ambrosia n°2

Ambrosia propose une aventure culinaire et littéraire par des interviews, des histoires, des essais photographiques, des recettes de grands chefs. Pour son deuxième volume, le Danemark fait l'objet de toutes les attentions avec une cuisine typique dont on parle peu.

Facebook

Mint n°5





Le magazine Mint fait un focus sur la food et les voyages. Seulement disponible à Paris et Berlin, il revêt un état d'esprit qui lui est propre et fait le parallèle entre explorations culinaires et itinérances à l'étranger. De l'agriculture au "food-stylists" en passant par des critiques gastronomiques, Mint offre un panorama de la cuisine internationale.

Facebook

The Gourmand n°7





The Gourmand a été fondée en 2011 par David Lane et Marina Tweed. Il s'intéresse aux différentes étapes du vaste processus alimentaire. Il apporte autant d'importance à l'agriculture qu'à la mise en bouche. Il étudie aussi la nourriture comme un vecteur communicationnel pouvant être très puissant au vu de sa potentialité affective. The gourmand est né à la suite d'un dîner entre amis et s'évertue à sortir un contenu riche et varié sur l'industrie culinaire.

Facebook

Par Nicolas Roche

Pour suivre étapes: sur Instagram :

- Le compte de la revue : @etapes

- Isabelle Moisy Cobti, rédactrice en chef : @IsabelleCobti

- Charles Loyer, web & digital @kloaier