La solution Adobe Stock pour répondre aux extravagances d'un DA en agence

La campagne « Hovering Art Directors » pour Adobe Stock parodie le quotidien des agences de publicité dans une vidéo désopilante.

Un ourson, une meute de loup, une navette spatiale et un ouragan sur fond d’éruption volcanique... La réponse à un brief créatif, peut s’avérer périlleuse pour le designer graphique lorsqu’il doit, en un temps record, composer entre les extravagances douteuses du directeur artistique et les recommandations hautement inspirantes de la responsable marketing. Pour faire face à cette situation incongrue, « Hovering Art Director » montre avec humour, que le jeune designer peut compter sur Adobe Stock. Grâce à la collection de contenus créatifs disponible directement depuis Adobe Creative Cloud, il va pouvoir intégrer à sa guise les images les plus insolites dans sa composition. Un jeu d'enfants !

Avec ce service, Adobe Stock veut simplifier les étapes du processus créatif pour transformer les manières de travailler. Plus de 60 millions d'images, illustrations, vidéos et ressources 3D, triées sur le volet, sont accessibles directement depuis les applications Creative Cloud. Quand au temps d’acquisition d’une image, il passe en moyenne de 3 minutes à 16 secondes.



Une Masterclass pour « donner vie à la création WolfBear »

Le 13 avril de 11h à 12h30, Stéphane Baril et Franck Payen animeront une Masterclass en ligne. Ils nous guideront dans les coulisses du projet fictif « Wolfbear » de la campagne « Hovering Art Director » et présenteront le workflow intégré d’Adobe Stock dans Creative Cloud.

Pour s'inscrire à la Masterclass : https://adobe.ly/2o067Fb