Le 25 mars prochain l'IPSSI, école d’Ingénierie Informatique et de Design Graphique fait portes ouvertes

0 partages sur les réseaux sociaux

Tandis que les étudiants s'engagent dans la dernière ligne droite pour décider de leur orientation l'année prochaine, l'IPSSI école d’ingénierie informatique et de design graphique ouvre ses portes le samedi 25 mars pour présenter l'école et son offre académique.

Dès 13h30, les étudiants sont invités à visiter l’établissement et à poser toutes leurs questions à l'équipe pédagogique et administrative. L'établissement présentera notamment ses BTS et Masters en Design Graphique et proposera des ateliers découverte autours de l’UX et UI design et du développement Framework .

Le test d'admission en ligne et gratuit sera disponible à partir du 25 mars.

Inscrivez-vous à la journée Portes Ouvertes