[Design Flux] Le Brutal s'inspire de la calligraphie

"C'est une interprétation brutale de la calligraphie". Benoît Bodhuin l'avoue de lui même, pour dessiner ce nouveau caractère, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le prolifique graphiste nantais aime les lettres qui tranchent, n'hésite pas à jouer avec des angles prononcés ou bien au contraire avec des courbes avantageuses. Avec le Brutal, il assume ces deux vices dans un seul et même caractère pour un résultat convaincant, dont l'apparence agressive est tempérée par les nombreuses subtilités. Ainsi on retrouve une constante de hauteur au niveau des traverses, une ligature entre le "e" et le "t" ou le "e" et le "f" ou des approches singulières entre certaines lettres comme le "i" et le "j" ou le "i" et le "l".

Décliné en 3 styles, light regular et bold, le Brutal est disponible en ligne sur le site de BB-Bureau et n'attend qu'à être essayé.

Par Charles Loyer