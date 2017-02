Le chocolat, aussi délicieux que mortel ?

Vous ne le saviez peut être pas, mais une consommation de 7,74 kg de chocolat noir en 24 heures suffit à tuer. L'objet des gourmandises peut très vite devenir une arme fatale, mais un tel constat suffit-il pour se priver ?

Surement pas et c'est sans retenue qu'on flirte avec le danger pour se plonger dans le projet éditorial de Martina Lang et Valentine Ammeux. La photographe et la designer graphique ont pensé How to Kill Yourself With Chocolate comme une aventure épique et épicurienne dans l'univers délicieux du cacao. La publication comporte une trentaine de recettes accompagnées de superbes photographies. Dans chacune d'entre-elles, les couleurs pastels viennent contraster la mise en scène, tout comme la saveur vient très vite balayer le sentiment d'un plaisir coupable.

http://www.killyourselfwithchocolate.com

Le projet est actuellement en campagne sur Kickstarter.