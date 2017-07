[Design Flux] Le Drugstore : nouveau graphisme au menu

De part leur histoire et ce qu'ils ont représenté à une certaine époque, certains lieux sont considérés comme mythiques. Le restaurant du Drugstore appartient à cette catégorie d'établissements et, pour ne pas se faire oublier, vient de s'offrir une seconde jeunesse. Un pas dans le passé pour mieux se projeter dans le futur.

Pour relancer ce haut lieu de la vie parisienne des années 1970, il fallait un casting de choix. La promesse a été tenue avec à la direction culinaire, le chef renommé Eric Frechon et à la direction artistique, le pas moins célèbre Tom Dixon. L'ambiance déployée s'articule autour du concept d'une "Luxueuse Épicerie", inspirée de la période Mad Men aux États-Unis. Invité par le designer britannique, le studio Design & Practice signe l'ensemble de l'identité visuelle et des éléments graphiques, qui participent à ce retour aux origines.

Le brief pour ce projet était de créer une identité de marque emblématique, réinterprétant l'héritage de la culture des agences de publicité américaines et incorporant des références aux drugstores. La réponse est un monogramme à partir de l'article défini "LE" pour appuyer sur la dimension incontournable du lieu. Ce dernier vient habiller une série de supports réalisée en collaboration avec l'Imprimerie du Marais. Ainsi les techniques d'impression avancées sur des matériaux sophistiqués permettent d'obtenir des documents graphiques à la fois sobres et élégants. Les mêmes principes sont utilisés pour les éléments de signalétiques. L'ensemble s'inscrit parfaitement dans le décor imaginé par Tom Dixon. L'espace et le graphisme, insistent sur les matières, ce qui est au fond le resumé d'une bonne assiette.

