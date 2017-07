Le garde-manger du web et du design #10

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

La petite histoire des couvertures de livres !

Le blog de l'agence Graphéine aborde le 2e volet de sa série d'articles sur les couvertures de livres. Après un premier chapitre baptisé "Du Codex à l'impression en couleur" balayant la période du IIIe siècle à 1860, nous découvrons les évolutions des décennies suivantes, "Du tissu imprimé à la jaquette couleur", jusqu'à l'année 1935.

La typographie arabe en voie de développement

La typographie a une place prépondérante dans le communication visuelle et son usage intelligent joue un rôle dans la manière dont nous interagissons avec les éléments textuels. Quand l'alphabet latin bénéficie d'un catalogue de choix démesuré, les variantes pour la typographie arabe sont extrêmement limitées. Eye on Design nous raconte comment le travail de Lara Captan est entrain de faire évoluer les choses.

Comment créer une image de style riso avec Photoshop

Stefan Hürlemann livre quelques astuces pour obtenir avec photoshop des dégradés avec un grain proche de ceux produits en impression riso.

Quand internet arrondit les angles

Une interface web doit proposer une expérience la plus naturelle possible à son utilisateur. En regardant de plus près les évolutions en matière de web design, il n'est pas surprenant de voir disparaitre petit à petit, toutes les formes d'angle droit.

10 conseils pour la typographie sur le web

Plus de 95% des informations transmises sur le web, le sont par la forme écrite. Il est donc plus qu'important de faire les bons choix typographiques. Petit rappel des bonnes pratiques avec UX Plantet.

Une étude pour mettre fin aux stéréotypes sur les millennials

Les jeunes générations qui ont grandi avec le digital, nourrissent autant les fantasmes, qu'elles sont victimes de critiques. L'agence La Chose remet les pendules à l'heure avec une étude menée en partenariat avec BVA. Le résultat de cette enquête menée auprès de 2114 jeunes âgés de 13-30 ans casse quelque stéréotypes.

Photo : la beauté dans les choses simples

Fujifeed nous propose de découvrir le travail de la photographe Ja Soon Kim

qui collectionne des éléments naturels pour monter des images poétiques.

Le futur du design avec l'intelligence artificielle

Article intéressant sur l'évolution du design en fonction du développement de l'intelligence artificielle.

Par Charles Loyer