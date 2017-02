Le garde-manger du web et du design #1

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque lundi !

Le futur du design dans les start-ups

Au fil des années, la tendance se confirme, le design est de plus en plus intégré dans le processus de développement des start-ups . NEA a mené l'enquête et interrogé 400 entreprises pour établir un état des lieux de la pratique.

http://www.futureof.design

Nouvelle année, nouveaux "best of"

Dès que se profile le passage à une nouvelle année, de nombreux "best of" voient le jour en ligne. On en a repéré quelques-uns mettant en valeur des projets de graphistes.

- Les 3 meilleures campagnes design de 2016 de La Réclame.

- The Best and Worst Identities of 2016 sur Brand New.

- Review of the Year par les anglais de It's Nice That

- Le top des typographies gratuites de 2016 proposé par Graffica

Pourquoi en 2017, il faut approfondir ses connaissances en typo

Dans un édito pour Print Mag, Steven Heller souligne l'importance de revenir à certains fondamentaux pour mieux appréhender la composition typographique, notamment sur les nouveaux supports de diffusion.

http://bit.ly/2hH2vUV

Re-découvrir l'univers de Louise Fili

En ce début d'année 2017, le Blog du logiciel Ceros propose de revenir sur la carrière de la designer graphique. Un joli portrait qui permet de découvrir ou re-découvrir son univers.

http://bit.ly/2i1Vy1H

En 2017, le design va avoir une augmentation

Hugo Vermot, fondateur du site Newflux partage son regard sur l'évolution du design et son intégration indispensable dans une mécanique entrepreneuriale. l'occasion de revenir sur les principes de design d’une marque en 2017.

http://bit.ly/2i25lEF

Par Charles Loyer