Le garde-manger du web et du design #2

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

Les types de papier : comment faire le bon choix ?

Bien choisir le papier est extrêmement important au moment de finaliser un projet, pour avoir un résultat conforme à ses attentes initiales. Sur le site, imprimerie-exception.com, Renaud Caillat revient sur les types de papier “inédit” en imprimerie d’exception. Ça fait toujours du bien de se rappeler toute la richesse créative de ce support.

http://bit.ly/2jr5pRV

L'histoire filmée de l'imprimerie

Ce projet à tout pour plaire ! Initiée par Doug Wilson, la plateforme Printing Films a vocation à collectionner les films vintages qui explorent les technologies et processus d'impression, ainsi que de conception typographique.

http://printingfilms.com

Trump était graphiste !

Un titre aguicheur mais une histoire intéressante. Cette semaine Graphéine revient sur l'histoire de Georg Trump, graphiste allemand du début du siècle. On doit notamment à cet homonyme du Président Américain, les typographies Berthold City® (1930), Trump Deutsch (1935), Schadow (1938–52)...

http://bit.ly/2iDt5SF

Ones to Watch

On va garder ces designers à l'œil. Selon la revue britannique It's Nice That, ils sont tous les 12 susceptibles d'avoir un impact sur la création en 2017.

http://bit.ly/2joykGH

Comment utiliser le contraste dans le design d'interface ?

Aujourd'hui beaucoup d'interfaces misent sur le minimalisme. Le contraste est donc un des éléments clés du design. Cet article montre plusieurs utilisations intelligentes de ce dernier.

http://bit.ly/2jgCXjL

Se lancer dans l'UX

Rappel des fondamentaux, conseils et outils...

http://bit.ly/2jQoHgA

Fresh Eyes on a Changing Cuba

Sur Design Observer, on découvre cette semaine le projet Fresh Eyes Cuba, un programme d'échange culturel entre Design Matters et des étudiants en design de la Havane.

http://bit.ly/2jQpnml

Par Charles Loyer