Le garde-manger du web et du design #3

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

10 conseils pour réussir ses photos d'architecture

La photo d'architecture est très en vogue en ce moment et circule abondamment sur la toile. Le site ArchDaily partage quelques clés pour ne pas rater ses clichés.

Un peu d'histoire avec le Coline

Le Coline dessiné par Émilie Rigaud est un caractère conçu pour l’édition de livres de poche et inspiré des travaux de l’imprimeur Simon de Colines (1480-1546). Il a intégré les collections du CNAP (Centre National des Arts Plastiques), il y a un peu plus de deux ans. Retour sur son histoire sur le blog de A is for...

Les critiques, il ne faut pas toujours les écouter !

Quand on est designer freelance, il faut être capable d'écouter les critiques, tout en faisant attention à ne pas se laisser miner par elles. Design Week invite Ben Tallon pour nous aider à faire le tri.

L'influence des choix typo sur le web

Tout bon designer connait l'importance de faire les bons choix typographiques pour toucher efficacement le public visé. Cette étude propose d'identifier quelques subtilités qui peuvent varier en fonction des objectifs ou de la catégorie de produits.

De la Corée du Nord à Love Korea

Le studio SNASK sévit une nouvelle fois avec un projet plein d'humour. Le blog de l'agence Graphéine saisit l'occasion pour décrypter ce projet farfelu de rebranding de la Corée du Nord.

Un futur radical pour le branding ?

C'est ce qui se dégage du papier proposé par Fast qui a posé la question du futur du branding à plusieurs designers.

Par Charles Loyer