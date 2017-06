Le garde-manger du web et du design #4

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

Organiser un concours public pour doter une région d’un logo

Le débat revient souvent sur les appels d'offre ou les concours publics de création graphique mal organisés. Notamment lorsqu'il s'agit des logos de collectivités territoriales. L'AFD a demandé à Maître Francois Lesaffre, Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, son regard sur le sujet.

http://bit.ly/2lmn3Wg

Voici pourquoi vous trouvez Snapchat compliqué

Habitué des réseaux sociaux, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire à Snapchat. Presse Citron, commentant un article de Jeremy Liew, explique pourquoi l'interface du réseau des ados utilise délibérément des codes autres.

http://bit.ly/2lmHDFJ

Comment développer la confiance en soi ?

L'une des caractéristiques du métier de designer est qu'il faut confronter son travail au regard des autres. Il est donc important d'avoir une certaine confiance en soi et de savoir expliquer ses projets. John Scarrott délivre sur Design Week, quelques conseils pour s'améliorer dans ce domaine.

http://bit.ly/2lmufSb

Le design graphique moteur de croissance ?

En prenant l'exemple de HotelTonight, Fast analyse comment une refonte graphique peut conduire à une augmentation significative de la croissance d'une entreprise.

http://bit.ly/2lmwB3e

Comment chiffrer le prix d'une prestation graphique

Bien sur, il y a des grilles de tarifs, mais au delà, d'autres facteurs influencent le prix d'une prestation graphique. Dans ce tutoriel de 30 minutes, Chris Do délivre quelques bons conseils.

http://bit.ly/2kQptu3

EDUMIX, Laboratoire d’utopies concrètes

La très active agence Graphéine revient sur ses 72 heures passées à Edumix, un évènement créatif et participatif destiné à réinventer les lieux et les pratiques de l'enseignement.

http://bit.ly/2ldAdX9

Tromper Facebook avec des émotions aléatoires

Chaque fois que vous réagissez sur Facebook, l'extension Go Rando choisit automatiquement une des six « réactions » de Facebook pour vous. C'est Geoffrey Dorne qui relaie ce projet critique et explique comment prendre conscience des traces que nous laissons lors de nos passages sur le web.

http://bit.ly/2mezItr

Par Charles Loyer