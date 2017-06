Le garde-manger du web et du design #5

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

Découverte d'Empreintes, le concept store des métiers d'art

"Derrière chaque objet présent chez Empreintes il y a un homme ou une femme qui a pensé, créé l’objet." Blog Esprit Design s'est invité dans le Concept Store de la rue de Picardie et prend le pouls de ce lieu singulier qui accueille 270 créateurs à la fois avec plus de 1000 pièces. Une visite agrémentée d'une interview de Morgane Couteller, directrice de la marque et Aude Tahon, présidente des Ateliers d’Art de France.

La conception de Logo avec Michael Bierut

Dans ce podcast proposé par 99% Invisible, le célèbre designer Michael Bierut partage sa vision sur la création de logotype. À travers de nombreux exemples de commandes politiques ou commerciales, il aborde la tendance minimaliste et l'utilisation de l'espace négatif.

Rencontre avec Verònica Fuerte, fondatrice de Hey Studio

Depuis quelques années, Hey Studio représente particulièrement bien l'élan actuel pour le design graphique que l'on observe à Barcelone. Verònica Fuerte revient sur son parcours et la situation de son studio pour Creative Boom. C'est toujours intéressant de découvrir ou redécouvrir le parcours de leaders dans la discipline.

Comment repenser le design d'une application comme Instagram ?

Dans l'interview précédente, Verònica Fuerte explique l'importance en tant que créatif de se lancer des challenges, de s'investir e dans des projets personnels pour évoluer ou faire démarrer son activité. Kim Thuy Tu a suivi ce conseil et s'est attaquée à un projet de taille. Elle a entièrement repensé le design de l'application Instagram. Pour notre plus grand bonheur, la jeune designer partage le process en ligne.

Comment associer les caractères typographiques

Sujet passionnant que la compatibilité entre deux caractères typographiques en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination. Cet article livre quelques clés à ce sujet.

Colour is the new black

L'équipe de Fontself présente une des dernières évolutions dans la conception typographique digitale : les polices de caractères en couleurs. Un nouveau format rendu possible grâce au développement de nouvelles solutions au niveau de la conception.

Roxane Gataud, à l'honneur sur FontShop

La graphiste française répond aux questions de David Sudweeks. Notamment sur l'évolution du Bely,une famille de caractère dessinée durant son post-diplôme “Typographie & Langage” à l'Ésad d'Amiens.

Un peu d'histoire !

Une petite touche d'histoire pour terminer, grâce à ce portrait d'Éric Gill. On y découvre un parcours riche, allant de l'architecture à la sculpture, en passant évidemment par quelques indémodables polices de caractères.

Par Charles Loyer