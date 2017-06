Le garde-manger du web et du design #6

0 partages sur les réseaux sociaux

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

DotDot, un logo que chacun peut s'approprier

Le développement numérique et l'émergence de nouveaux langages universels semblent avoir une influence sur le design graphique qui entoure ce domaine. La célèbre agence Wolff Olins réalise le logo de DotDot à partir de trois signes typographique d'une fonte libre. Un système qui permet une application variée, avec simplement quelques lignes de code.

http://bit.ly/2nrZHBe

Les besoins clients sont aussi importants que les besoins utilisateurs



L'un des challenges de l'UX Designer c'est d'expliquer à ses clients qu'il travaille d'abord pour le bénéfice des users avant leur bénéfice. — Laurent Demontiers (@L_Demontiers) 23 septembre 2016

En rebondissant sur ce tweet, Newflux revient sur la commande en matière d'UX Design. Hugo Vermot y explique que, si le bénéfice utilisateur est primordial, il ne peut s'imposer sans prendre en compte les contraintes de l'entreprise. D'où le challenge de prendre en compte les besoins clients dès le début et d'équilibrer la balance avec ceux de l'utilisateur sans perdre l'essence de la vision initiale.

Les fonderies à suivre selon Tobias van Schneider

Avec sa longue barbe et sa moustache qui rebique, il est l'une des figures actuelles en matière d'UI et contribue largement à l'évangélisation de la discipline. La typographie est primordiale dans ses projets, c'est pourquoi le designer suit de près l'actualité des fonderies. Dans un récent article, il partage ses principales sources pour l'acquisition de nouveaux caractères.

http://bit.ly/2o9ajDa

Comment la réalité augmentée va changer l'art ?

La réalité augmenté a le vent en poupe. Elle va aujourd'hui bien plus loin que le QR Code, dispositif par lequel, beaucoup de nous l'on découverte. À travers une exposition de Claire Bardainne et Adrien Mondot, Fast explique comment la technologie peut transformer l'expérience de l'art, donner vie à des œuvres réalisées à la main. Et si c'était aussi la fin de l'imagination pour le visiteur?

http://bit.ly/2nmvO3C

Conseils matériels pour imprimer ses photos

Nous regorgeons de photos dans nos téléphones, tablettes ou ordinateurs et pourtant, rarement nous faisons l'effort de les développer. GearPatrol propose quelques conseils matériels pour le faire de chez soi avec une certaine qualité

http://bit.ly/2o0amVg

Tendances futures en matière de réalité virtuelle

Nous l'avons vu au salon Virtuality, la réalité virtuelle est au centre des recherches créatives. Marques et institutions y investissent pour proposer des expériences dans des domaines aussi variés que le jeu, la communication, la santé ou encore l'éducation. Cet article sur Medium aborde 6 prédictions pour les 5 années à venir.

http://bit.ly/2mHGvk2

La place du designer aujourd’hui ?

Le blog graphism.fr partage cette semaine le mémoire étudiant de Juliette Mothe. Un travail qui porte sur la place du designer aujourd'hui. Avant de nous inviter à découvrir la centaine de page du document, Geoffrey Dorne a posé quelques questions à la jeune designer. Une interview qui permet d'éclairer les intentions de son propos avant de se lancer dans ce vaste sujet.

http://bit.ly/2n8Owtw

Par Chales Loyer