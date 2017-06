Le garde-manger du web et du design #7

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

Retour sur un grand classique

Le logo dessiné par Jean Widmer en 1977 pour le Centre Pompidou fait partie des indémodables des dernières décennies. Ce signe est la traduction graphique et l'emblème de l'architecture révolutionnaire pour l'époque, signée Renzo Piano et Richard Rogers. À l’occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou, une conférence menée par le graphiste Philippe Apeloig revient sur l'histoire de cette identité visuelle. Avec en guest, à la fin de la conférence, Jean Widmer en personne pour répondre aux questions.

http://bit.ly/2pWiWSt

Austin Redman : parcours d'un graphiste

À l'instar de beaucoup de jeunes, avant d'être designer graphique, Austin Redman n'avait pas spécialement d'idée à propos de cette profession. Il en a découvert les spécificités et le rôle au cours de ses différentes études supérieures. Il raconte son parcours au webzine It's Nice That.

http://bit.ly/2onz4PS

Une cartographie de 750 polices de caractères grâce à l'intelligence artificielle

Soucieuse de mettre la technologie au service du design l'équipe de IDEA dévoile le projet Font Map. C'est une cartographie qui regroupe 750 polices de caractères. L'objectif est de faciliter leur comparaison et ainsi aider les designers à faire leurs choix typographiques. Cette représentation singulière est obtenue grâce à l'application d'un algorithme d'intelligence artificielle.

http://bit.ly/2pXFrcq

L'UX Design dans 5 ans

L'UX Design a le vent en poupe. Il faut dire qu'à une époque où nous vivons de nombreux changements liés au numérique, cette discipline revendique l'humain comme matière première. De quoi rassurer les utilisateurs. Pour ne pas rater ce coche, les entreprises se pressent d'intégrer ces compétences dans leurs équipes et appliquent les recommandations qui en découlent au processus créatif. Le Designlab, très impliqué sur ces questions, tente d'entrevoir le futur de cette nouvelle profession, en se projetant dans 5 ans.

http://bit.ly/2pajMuQ

Comment devient-on typographe ?

Bloc Notes, le blog de Pyramyd pose la question à Jean-Baptiste Levée, fondateur de la Production Type. À 35 ans, il fait partie des figures hexagonales incontournables de la discipline.

http://bit.ly/2oYlLUQ

L'humain, le futur de la typographie

En ce moment, nous parlons beaucoup de typographie digitale, de ses nouvelles possibilités créatives et distributives sur les supports numériques. Néanmoins, pour la designer Gemma O'Brien, le futur se trouve plutôt dans l'humain, car si la technologie va et vient, le geste naturel reste.

http://bit.ly/2oE7M2U

Instagram et un peu de mauvais esprit...

Obsédé par les lignes vous ne résistez pas à l'envie de poster régulièrement des passages piétons sur Instagram ? Retenez-vous ! Le site Gear Patrol dresse une liste de 5 compositions que nous devrions arrêter de mettre sur le célèbre réseau social. Un peu de mauvais esprit pour nous glisser au passage quelques conseils pour effectuer des photos plus créatives.

http://bit.ly/2pX1EVg

Par Charles Loyer